Названа пятерка лучших семей Мурманской области

21 Апреля 2017 года, 11:11

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - На заседании организационного комитета были определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Члены оргкомитета рассмотрели конкурсные материалы о 37 семьях, которые прошли в финальную часть регионального этапа конкурса.

Изначально на участие в конкурсе было подано 90 заявок. В финальную часть регионального этапа вышло 37 семей. Победители определялись в пяти номинациях. Лучшими в номинации «Многодетная семья» и «Молодая семья» признаны мурманские семьи Халитовы и Банниковы соответственно. Семья Чуниных из Ревды стала победителем в номинации «Сельская семья». Золотой семьей России названа семья Быстровых из Ковдора. Лучшей в номинации «Семья – хранитель традиций» признана семья Полетаевых из Кировска.

Региональный этап конкурса «Семья года» проходит в рамках подготовки к Всероссийскому форуму «Вместе – ради детей!», который пройдет в сентябре этого года, а так же является этапом реализации государственной политики в сфере сохранения семьи.

Торжественное награждение победителей конкурса состоится на праздничном мероприятии в честь Международного дня семьи. Победители примут участие во всероссийском финале конкурсе, который пройдет в Москве.