В Мурманске найден труп неизвестного мужчины

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Тело 70-летнего мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено 19 апреля у дома №162 по проспекту Кольский.
«Проверка отпечатков пальцев информации о личности неизвестного не выдала», – сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.
Умерший среднего телосложения, ростом 170 сантиметров. Волосы седые средней длины. Был одет в серый джемпер, синие брюки, черные сандалии, кожаную кепку и черную куртку.
Всех, кому известно о пропавших без вести в срок до 19 апреля 2017 года, просят обратиться в третий отдел полиции по городу Мурманску.
Телефон дежурной части: 8 (8152) 40-60-10, группа розыска: 40-60-89.