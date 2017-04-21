Число жертв взрыва в питерском метро увеличилось до 15 человек

21 Апреля 2017 года, 12:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ — Количество жертв теракта в петербургском метро увеличилось до 15 человек. Об этом на своей официальной странице в соцсетях сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

«В НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась женщина 1960 г. р., пострадавшая в теракте 03.04.2017», - написала Митянина.

По данным замглавы города, в больницах остаются 23 человека: состояние четырех оценивается как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Семь человек в четверг перевели на амбулаторное лечение.

Напомним, что 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. На месте погибли 11 человек, за медицинской помощью обратились 89 пострадавших. Ранее Следственный комитет РФ установил, что взрыв инициировал террорист-смертник.

Позже число жертв теракта достигло 14 человек. Акции памяти и скорби по погибшим и пострадавшим прошли во многих городах России, в том числе и в Мурманске.

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