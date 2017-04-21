Товарооборот между Россией и Норвегией вырос на 13,5%

21 Апреля 2017 года, 12:14

МОСКВА/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - По итогам 2016 года и первых двух месяцев 2017 года наблюдается положительная динамика двустороннего товарооборота между Россией и Норвегией. В январе-феврале товарооборот вырос на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом за 2016 год - до 106,8 млн долларов. При этом российский экспорт вырос на 8,6%, а импорт, в свою очередь, увеличился на 30%. Об этом заявил глава Минприроды России Сергей Донской, выступая на заседании комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству (МПК), которое состоялось 20 апреля в Москве.

По итогам 2013 года, когда проводилась последняя сессия МПК, товарооборот составил 2,7 миллиарда долларов, в 2015 году он уже сократился в 2 раза, достигнув 1,4 миллиарда долларов. В ходе заседания участники обменялись информацией об экономическом положении в России и Норвегии, обсудили состояние договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, перспективы межрегионального и приграничного сотрудничества, а также отраслевого взаимодействия в рамках МПК.

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