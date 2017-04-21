Судьба котельной Заозерска зависит от решения суда

21 Апреля 2017 года, 12:45

ЗАОЗЕРСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Согласно Приказу Министерства обороны от 25 января 2017 года заозерская котельная №53 передана в муниципальную собственность. Однако в настоящий момент эксплуатацию объекта продолжает осуществлять Центральное жилищно-коммунальное управление по ОСК Северного флота Минобороны России. Об этом «Би-порту» сообщили в Правительстве Мурманской области. По мнению администрации Заозерска, фактического перехода осуществлено не было. Ситуация находится в подвешенном состоянии до оглашения решения суда.

«В рамках действующего законодательства я не увидел перехода в муниципальную собственность. Была выработана масса предложений, но я жду решений суда. Они должны коснуться приказа передачи котельной в собственность муниципалитета. Суды запланированы на 24 апреля и 15 мая в Москве», – рассказал агентству глава администрации Заозерска Валерий Урошлев.

Напомним, в марте в городе был введен режим повышенной готовности. «КолАтомЭнергоСбыт прислал уведомление об ограничении электроснабжения на котельной до 10% от максимальной мощности, поскольку у «ГУ ЖКХ» существует задолженность за полученную электроэнергию.

В 2015 году бесперебойное теплоснабжение также было под угрозой. Сотрудникам не выплачивали заработную плату из-за отсутствия понимания, кто в итоге являлся непосредственным руководителем. Кроме этого, сообщалось о проблемах с оборудованием.