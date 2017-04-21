Городской центр ЖКХ Североморска уклонялся от заключения контракта

21 Апреля 2017 года, 12:56

СЕВЕРОМОРСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Мурманское УФАС разбирается в споре между МКУ «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск» и ООО «Рекламная компания «Идея». Последние обратились в антимонопольное ведомство с жалобой на муниципальное учреждение – заказчик уклоняется от заключения контракта на демонтаж праздничного оформления улиц и площадей, а также по демонтажу светотехнических украшений в Североморске. По итогам электронных аукционов компания стала победителем проводимых закупок и в регламентированный срок подписало со своей стороны проекты контрактов.

«ГЦ ЖКХ» со своей стороны контракт должно было подписать до 29 марта, однако этого до сих пор не произошло. Представители муниципального учреждения пояснили, что пока шли торги, часть работ была выполнена собственными силами заказчика. Таким образом техническое задание перестало соответствовать реальному объему работ.

«Заключение контрактов на условиях, предусмотренных документацией повлечет необоснованное расходование бюджетных средств, в связи с чем заказчик не подписал контракты», - говорится в сообщении прокуратуры.

Но законодательство в таких ситуация говорит чётко - после подписания победителем электронного аукциона проекта контракта у заказчика возникает обязанность в течение трех рабочих дней подписать контракт со своей стороны. Комиссия Мурманского УФАС признало, что МКУ «ГЦ ЖКХ Североморска» нарушило закон о контрактной системе.

В ходе заседание комиссия представители победившей компании заявили, что более не заинтересованы в данном контракте и попросил аннулировать результаты аукциона. Представители заказчика со своей стороны в очередной раз заявили, что заключать контракта на текущих условиях не намерены. Решением комиссии МКУ «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск» выдано предписание об аннулировании определения поставщика.

Материалы дела переданы для возбуждения административного производства в отношении должностного лица Заказчика по признакам административного правонарушения.