Кольская ГМК внедрила на руднике «Северный» современную систему безопасности

21 Апреля 2017 года, 19:40

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ — Кольская ГМК завершает внедрение на руднике «Северный» нового аппаратно-программного комплекса. Система позиционирования рабочих и техники (СПРИТ) позволит повысить безопасность работы персонала и транспорта внутри шахты, эффективнее координировать действия в случае ЧП и предотвращать несчастные случаи. Сейчас в руднике проходит приемка функционала подсистемы позиционирования и голосовой связи, сообщили в пресс-службе компании.

Перемещения горнорабочих и автотранспорта в подземных выработках контролируются при помощи аппаратно-программного комплекса «РадиуСкан-Р». Принцип его работы основан на считывании информации при помощи уникальных идентификаторов — меток, встроенных в головной светильник каждого горнорабочего и закрепленных на борту самоходной техники.

При прохождении горняком через зону считывания, метка регистрируется и далее по сети передачи данных информация поступает на диспетчерский пульт. Система позволяет установить зону, в которой находится человек с точностью от десятков до сотен метров.

Кроме того, каждый горнорабочий оснащён устройством голосовой радиосвязи с диспетчером и абонентами на поверхности по технологии Wi-Fi. Для этого в местах контроля за перемещением горнорабочих в руднике «Северный» и шахте «Каула-Котсельвара» установлены точки доступа в сеть передачи данных. Горнорабочие получат более 2 тысяч персональных абонентских устройств голосовой связи.