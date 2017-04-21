Более 28 тысяч северян получили компенсацию проезда за 2016 год

21 Апреля 2017 года, 13:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - За прошедший 2016 год компенсацию проезда получили более 28 тысяч жителей Мурманской области. Более 730 человек воспользовались талонами на приобретение билетов. Об этом сообщает Пенсионный фонд РФ по Мурманской области.

Компенсация оплаты проезда к месту отдыха и обратно положена неработающим пенсионерам, получающим страховые пенсии по старости или по инвалидности, а также проживающим в районах Крайнего Севера или приравненных к ним регионам. Право на получение компенсации пенсионер может реализовать раз в два года и в том случае, если место отдыха находится на территории РФ. Компенсацию можно получить заранее в виде талонов на приобретение билетов или возместить затраты на проезд после возвращения с отдыха.

За первый квартал 2017 компенсацию проезда получили 4,3 тысяч северян, из них более 80 – получили талоны.