Госдума приняла закон о переходе бюджетников на карту «Мир»

21 Апреля 2017 года, 14:00

РОССИЯ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Проект федерального закона № 61700-7 «О внесении изменений в статью 161 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральный закон «О национальной платежной системе» принят в третьем чтении. Депутаты единогласно его поддержали.

Законопроект предусматривает постепенный переход на карту «Мир» для бюджетников и пенсионеров. Теперь банки до 1 июля должны будут обеспечить прием карт во всех предназначенных для расчетов с использованием карт устройствах, включая банкоматы и кассовые терминалы. С 1 июля при обращении бюджетников за открытием нового счета банки будут обязаны выдавать карту «Мир». Для установки терминалов законопроект определил срок – до 1 октября.

Определены сроки перехода бюджетников на платежные карты «Мир» – до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить карты «Мир» взамен имеющихся карт по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года. При этом им не нужно будет специально приходить для получения новой карты, её просто заменят на карту «Мир» без взимания платы.

Обязанность обеспечить возможность оплаты с использованием карты «Мир» не распространится на субъекты предпринимательской деятельности, выручка которых не больше 40 млн. рублей в год. В местах, где нет доступа к сотовой связи или коллективный доступ в интернет, продавец не обязан обеспечивать возможность оплаты картой «Мир». Продавцы с годовой выручкой менее 5 млн. рублей также освобождаются от этой обязанности.

Исключение обязательности перехода на карту «Мир» – граждане, имеющие постоянное место жительства за пределами России, сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств России при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях.

Требования об обязательном переходе на карты «Мир» также не будут распространяться на получение налоговых вычетов по НДФЛ, выплат на банковские счета, не предусматривающие по ним операций с использованием карт, выплат в наличной форме (в том числе через почтовые отделения), единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.

180 банков уже стали участниками российской платёжной системы, карты принимают банкоматы и 80% терминалов. Картой «Мир» можно будет оплачивать покупки в интернет-магазинах и пользоваться за границей – уже заключены соответствующие международные соглашения.

Напомним, карта «Мир» является универсальной национальной платежной системой. С помощью карты можно будет расплачиваться в общественном транспорте, получать скидку в аптеке при предоставлении карты. НСПК была создана после санкций США и проблем с международными системами Visa и MasterCard.