Ракетный комплекс «Бастион» успешно прошёл испытания на Крайнем Севере

21 Апреля 2017 года, 13:48

РОССИЯ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ — Минобороны России провело испытания берегового ракетного комплекса «Бастион» на Крайнем Севере. Как сообщает «Интерфакс-АВН», об этом стало известно на сегодняшней коллегии ведомства.

«Впервые в условиях Крайнего Севера выполнены стрельбы береговым ракетным комплексом «Бастион». Приятно отметить, что они прошли на отлично», - заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Ранее министр сообщал, что «Бастионы» развернуты в Сирии. Комплекс способен поражать как морские, так и наземные цели. Подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой «Оникс» разработан и производится в НПО машиностроения, расположенном в городе Реутов в Московской области.

Комплекс предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет, которые имеют загоризонтную дальность стрельбы.

Напомним, что в марте личный состав дивизиона отдельной ракетно-артиллерийской бригады Северного флота провел учения по отработке в одной из губ Кольского залива элементов морской десантной подготовки. В ходе тренировок боевые расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» отработали элементы погрузки и выгрузки пусковых установок. Две батареи комплекса развернулись на берегах Баренцева моря в феврале этого года. Комплекс способен обеспечить защиту 1,5 тысячи километров побережья России от морских десантов, а также создаёт так называемую «мёртвую зону» для кораблей НАТО в Баренцевом море. Кроме того, «Бастион» примет участие в военном параде 9 мая.