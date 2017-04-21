Марина Ковтун отчитается перед областными депутатами о работе за год

21 Апреля 2017 года, 14:19

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ — Очередное заседание Совета Мурманской областной Думы состоялось сегодня, 21 апреля, сообщили в пресс-службе парламента.

По решению депутатов, следующее заседание регионального заксобрания состоится 27 апреля. В повестку дня вновь включено более 30 вопросов, в том числе рассмотрение вносимых изменений в законы об особо охраняемых территориях, о полномочиях госорганов в сферах обращения с отходами и недропользования и ряд других нормативно-правовых актов. Парламентарии также заслушают доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Мурманской области.

Кроме того, перед депутатами регионального заксобрания выступит губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Глава региона отчитается о деятельности областного правительства за минувший год.