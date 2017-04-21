Жители Североморска собрали 233 тысячи рублей на создание сквера «Народный»

21 Апреля 2017 года, 14:55

СЕВЕРОМОРСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - В Администрации Североморска состоялось подведение итогов второго этапа - софинансирование проекта «Сквер «Народный». Неравнодушными жителями города совместными усилиями было собрано 233 тысячи рублей на создание сквера.

На совещании положительно отметили совместную работу обеих групп проекта как администрации, так и инициативных североморцев. На специально созданном счете собраны средства из муниципального бюджета, спонсорские и деньги населения. Городу будут выделены 2 миллиона рублей из регионального бюджета. На сегодняшний день прошло согласование по земельным работам со всеми сетевиками, разбивка сквера не будет мешать доступу к сетям. Оговорена площадь участка под сквер: общая – 3450 кв. метров, площадь под асфальтирование в 2017 году – 570 кв. метров.

Заключение соглашения с Управлением по внутренней политике региона и перечисление средств из областного бюджета, а затем проведение аукционов, ориентировочно они назначены на 5 июня. Срок заключения контракта с подрядчиком 20 июня, окончание работ - 1 октября. Эта «дорожная карта» подписана главой администрации и руководителем инициативной группы и направлена в Управление по внутренней политике Мурманской области.

Напомним, недавно жители Умбы собрали 127,17 тысяч рублей на строительство многофункционального спортивного парка.