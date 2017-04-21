В Мончегорске Ольге Погарской установят мемориальную доску

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - В понедельник, 24 апреля в Мончегорске состоится открытие мемориальной доски Ольге Погарской. Инициатором установки памятной доски стало министерство социального развития Мурманской области при поддержке коллектива работников Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей, руководителем которого была Ольга Погарская с 1994 по 2016 годы. Решение об установке принято Советом депутатов города Мончегорска. В торжественном мероприятии примут участие представители регионального министерства социального развития и администрации Мончегорска, руководители учреждений социального обслуживания населения.