Армейский корпус сформирован в составе Северного флота

21 Апреля 2017 года, 15:07

РОССИЯ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ — В составе Северного флота появился армейский корпус. По словам Шойгу, 14-й армейский корпус создан в апреле этого года.

«Обсудим ход реализации плана деятельности Северного флота на 2016- 2020 годы. В целях его выполнения в прошлом году было проведено 20 организационных мероприятий, а в апреле этого года сформирован 14-й армейский корпус», - передает «Интерфакс» слова Шойгу во время заседания коллегии военного ведомства.

По словам главы Минобороны этот план выполняется в соответствии с «майскими указами» президента России 2012 года, согласно которым одним из приоритетов является развитие военно-морского флота в том числе и в Арктической зоне России, а также в соответствии с поручениями президента по итогам совещаний 2013-2015 годов в Сочи.