Владимир Путин утвердил Стратегию экологической безопасности

21 Апреля 2017 года, 15:19

РОССИЯ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин подписал указ, утверждающий Стратегию экологической безопасности. План мероприятий по ее реализации правительство должно утвердить за три месяца.

Правительство должно ежегодно докладывать Путину о состоянии экологической безопасности и мерах по ее укреплению. Стратегия рассчитана до 2025 года, экологическая безопасность в ней признается составной частью национальной безопасности. Также документ определяет основные вызовы и угрозы в сфере охраны окружающей среды, цели и задачи государства.

«В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 17,1 млн человек», говорится в стратегии. 74% населения страны живет в территориях, где экология «подвергается существенному негативному воздействию, источниками которого являются объекты промышленности, энергетики и транспорта».

Из-за вредных сбросов в водоемы страдает качество воды. В стратегии отмечается, что «от 30 до 40 процентов населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам».

По данным, приведенным в стратегии, в России накоплено свыше 30 млрд. тонн отходов. Объекты накопленного вреда окружающей среде представляют угрозу для 17 млн человек. Каждый год образуется еще примерно 4 млрд тонн отходов. Растет количество мусора, который не идет на вторичную переработку, а отправляется на полигоны и свалки.

Кроме того, в России до сих сохраняется повышенное радиоактивное загрязнение территорий после аварии на Чернобыльской АЭС, а также в результате деятельности организаций ядерно-топливного цикла и ядерного оружейного комплекса.

По экспертным оценкам, ежегодные экономические потери из-за ухудшения экологии составляют 4-6% ВВП.

Основной целью государственной политики названо «обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики». К числу важнейших задач отнесены, в частности, восстановление водных экосистем, предотвращение загрязнения воздуха и уменьшение уровня его загрязнения, расширение мер по сохранению биологического разнообразия.

Государство намерено создавать индустрию утилизации отходов, стимулировать внедрение экологически чистых технологий на предприятиях, развивать систему экологического образования и просвещения, активизировать проведение научных исследований, способствовать созданию и развитию экологических фондов.