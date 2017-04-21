Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Местом старта Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в Мурманской области в этом году выбран Полярный. Акция начнется 22 апреля в 11:00 на городской площади. 22 и 24 апреля в рамках «Дней единых действий» акция пройдет во всех населенных пунктах региона.
Ежегодно, начиная с 2005 года, миллионы людей в России и других странах мира в преддверии Дня Победы прикрепляют к одежде георгиевскую ленту, демонстрируя тем самым свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество. В рамках акции георгиевские ленты распространяются бесплатно, а волонтеры информируют население о правилах ношения символов Победы.
Расписание проведения акции «Георгиевская ленточка» в Мурманске:
22 апреля в 14:30:
- ул. Пушкинская, центральный сквер
- площадь Пять углов
- ул. Профсоюзов, памятник А. Бредову
- ул. Коминтерна, 14, Привокзальная площадь
22 апреля в 18:00:
- пр. Кольский, 2, территория возле супермаркета «Народная семья»
- ул. Гвардейская, 19
- ул. Генерала Журбы, 4б, памятник воинам 6-й комсомольской батареи
- пр. Ленина, 34, территория возле гипермаркета «О'КЕЙ»
24 апреля в 16:00:
- ул. Полярные Зори, 51/33, площадка возле кинотеатра «Мурманск»
- пр. Кольский, 131а, площадка возле кинотеатра «Атлантика»
- Абрам-мыс, пер. Охотничий, территория возле домов 13, 15, 11
- пр. Героев-североморцев , городской парк культуры у памятника О.Найденову
- Росляково, Дворец культуры «Судоремонтник»
Подробную информацию о местах проведения акции можно узнать у координаторов штабов регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».