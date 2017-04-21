Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

21 Апреля 2017 года, 17:58

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Местом старта Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в Мурманской области в этом году выбран Полярный. Акция начнется 22 апреля в 11:00 на городской площади. 22 и 24 апреля в рамках «Дней единых действий» акция пройдет во всех населенных пунктах региона.

Ежегодно, начиная с 2005 года, миллионы людей в России и других странах мира в преддверии Дня Победы прикрепляют к одежде георгиевскую ленту, демонстрируя тем самым свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество. В рамках акции георгиевские ленты распространяются бесплатно, а волонтеры информируют население о правилах ношения символов Победы.

Расписание проведения акции «Георгиевская ленточка» в Мурманске:

22 апреля в 14:30:

- ул. Пушкинская, центральный сквер

- площадь Пять углов

- ул. Профсоюзов, памятник А. Бредову

- ул. Коминтерна, 14, Привокзальная площадь

22 апреля в 18:00:

- пр. Кольский, 2, территория возле супермаркета «Народная семья»

- ул. Гвардейская, 19

- ул. Генерала Журбы, 4б, памятник воинам 6-й комсомольской батареи

- пр. Ленина, 34, территория возле гипермаркета «О'КЕЙ»

24 апреля в 16:00:

- ул. Полярные Зори, 51/33, площадка возле кинотеатра «Мурманск»

- пр. Кольский, 131а, площадка возле кинотеатра «Атлантика»

- Абрам-мыс, пер. Охотничий, территория возле домов 13, 15, 11

- пр. Героев-североморцев , городской парк культуры у памятника О.Найденову

- Росляково, Дворец культуры «Судоремонтник»

Подробную информацию о местах проведения акции можно узнать у координаторов штабов регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».