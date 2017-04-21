На станции Мурманск ОЖД выгрузили рекордные 1033 вагона

21 Апреля 2017 года, 15:30

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - Абсолютный рекорд по суточной выгрузке установлен 15 апреля на станции Мурманск Октябрьской железной дороги. По всем номенклатурам грузов в адрес Мурманского морского торгового порта, а также других грузополучателей суточная выгрузка составила 1033 вагона, что является наивысшим показателем за всю историю работы Мурманского транспортного узла.

Высокие показатели достигнуты благодаря профессиональным и слаженным действиям всех подразделений Мурманского региона. Совершенствование технологии работы для дальнейшего увеличения объемов выгрузки на станции Мурманск будет продолжаться.