В посёлке на Шпицбергене туризм обошёл добычу угля

21 Апреля 2017 года, 18:10

БАРЕНЦБУРГ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – В поселке Баренцбург на Шпицбергене туризм обогнал добычу угля, пишет Barents Observer. Спрос на зимние туры вырос примерно на 25% по сравнению с прошлым годом.

Штат центра арктического туризма «Грумант» составляет около 110 человек, но пока укомплектован не полностью, рассказал «Русскому вестнику Шпицбергена» руководитель компании Тимофей Рогожин. Объекты, принадлежавшие угледобытчикам, переходит в распоряжение туроператоров. 1 января 2017 года под «Грумант» перешёл морской порт.

«Этой зимой мы сможем принять больше туристов, так как увеличили снегоходный парк на 10 машин. В ближайшее время мы ждем согласования со стороны губернатора Шпицбергена на организацию полноценных экскурсий в шахту в Баренцбурге. Сейчас мы водим туристов только по территории поверхности», – рассказал Рогожин.

В новом сезоне для европейских туристов «Грумант» подготовил короткие программы на снегоходах на два и три дня с заездами по выходным, говорит Елена Малахова, менеджер по въездному туризму. С февраля по май туры проводятся в Баренцбург, с середины марта – в Пирамиду.

В прошлом году российские поселки на Шпицбергене посетили 27 тысяч туристов, 600 из них – из России, пишет портал «Российское судоходство» со ссылкой на генерального директора треста Арктикуголь Александра Веселова. По его словам, за последние два года в четыре раза выросла выручка от туризма. В 2016 году она превысила выручку от добычи угля.

На заседании Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на Шпицбергене было решено сформировать план мероприятий, направленных на увеличение туристического потока. На заседании также обсудили использование аэропортов Мурманской области и порта Мурманск для обеспечения транспортного сообщения с архипелагом.

Фото: Бьёрн Франтцен