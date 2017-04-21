Больше пяти миллионов придется заплатить двум мурманским компаниям по обращению с отходами

21 Апреля 2017 года, 16:14

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – С 2013 года на протяжении двух лет ООО «Орко-инвест» и ООО «Управляющая компания «Центр по обращению с отходами» договаривались между собой об особых условиях на торгах. Всего за это время подобное соглашение затронуло 25 электронных аукционов по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. Компании более чем на 50% снижали начальные цены контрактов, если участниками становились другие хозяйственные субъекты. В случае, когда торги касались только данных обществ, создавались конкуренты, которые должны были вести себя пассивно. Как правило, подставное лицо делало одну ставку на 1% и отказывалось от борьбы.

«Орко-инвест» и «УК ЦОО» использовали единую инфраструктуру. Ставки совершались с одного ip-адреса, номера телефонов и факсов обществ были идентичны. Компании представляли схожие по оформлению документы и сведения, осуществляя деятельность по одному юридическому адресу. Директор «УК ЦОО» одновременно выступал в роли первого заместителя директора «Орко-инвест», – рассказали «Би-порту» в Управлении ФАС по Мурманской области.

Антимонопольный орган оштрафовал нарушителей согласно части первой статьи 14.32 КоАП. В результате ООО «Орко-инвест» должно будет выплатить 3,1 миллиона рублей, а ООО «УК ЦОО» – 2,2.