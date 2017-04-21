ПФР: индексация выплат работающим пенсионерам обойдется в 200 млрд рублей

21 Апреля 2017 года, 16:33

РОССИЯ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ — Для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей. Об этом заявил журналистам ТАСС глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в кулуарах Красноярского экономического форума.

По данным ведомства, сейчас в России около 9,6 млн работающих пенсионеров.

«Для того, чтобы говорить об этом вопросе, нужно иметь ввиду, что это надо порядка 200 млрд рублей. Будет такое поручение (рассмотреть возможность восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам - прим. ред.) - будем обсуждать», - сказал Дроздов. Он также пояснил, что пока ведомство не получало поручения рассмотреть возможность такой индексации.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках отчета в Госдуме об итогах работы правительства в 2016 году заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт и правительство в ближайшее время сформулирует свою позицию. Глава кабмина тогда добавил, что решение будет приниматься, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными фондами и ПФР. Он также напомнил, что в прошлом году правительство было вынуждено принять сложное и непопулярное решение об изменении порядка индексации пенсий из-за сложной балансировки бюджета. Напомним, что закон об отмене индексаций пенсий работающим пенсионерам был принят Госдумой в 2015 году, однако некоторые депутаты предлагали его отменить.

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