Минобороны: основными боевыми кораблями ВМФ должны стать многоцелевые фрегаты

21 Апреля 2017 года, 17:11

РОССИЯ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ — В ближайшей перспективе многоцелевые фрегаты, оснащённые высокоточным оружием большой дальности, должны стать основными боевыми кораблями ВМФ России. Об этом на заседании коллегии военного ведомства сегодня заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, примером такого фрегата является «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

«Принятие их на вооружение позволит обеспечить планомерное обновление надводных сил флотов и на 30% повысить их боевой потенциал. Сегодня рассмотрим вопросы готовности к приёму в состав ВМФ фрегата «Адмирал Горшков», - отметил Шойгу.

Напомним, что в прошлом году фрегат проходил испытания корабельного вооружения в в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Фото: sdelanounas.ru