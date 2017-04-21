Северный флот продолжает работу по ликвидации арктических свалок

21 Апреля 2017 года, 18:05

РОССИЯ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ — Северный флот решает задачу по ликвидации экологического ущерба на островных территориях в Арктике. Так, за минувший год с острова Котельный вывезено более 1,6 тысяч тонн отходов. Как заявил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу, в ближайшие два года эта работа будет продолжена.

Особое внимание в Минобороны уделяется развитию военной инфраструктуры на побережье и островах российской Арктики.

«В текущем году на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах завершится создание уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий. Восстанавливается сеть полярных аэродромов, которая будет способствовать развитию транспортной и туристической инфраструктуры в Арктике», - отметил Шойгу. В целом Минобороны планирует построить в Арктике более 100 объектов инфраструктуры.

Предложения Минобороны по совершенствованию военной инфраструктуры на Земле Франца-Иосифа были одобрены Президентом РФ в ходе его работы 29 марта на острове Земля Александры, подчеркивают в Минобороны.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что «генеральная уборка» Арктики продолжится до 2025 года.

Фото: © Антон Агарков / Strana.ru