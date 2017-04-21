Грузооборот порта Мурманска может превысить 80 млн тонн в год к 2020 году

21 Апреля 2017 года, 18:38

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Грузооборот порта Мурманск может превысить 80 мл тонн к 2020 году. Об этом сегодня сообщили премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках совещания о крупных проектах развития транспортной инфраструктуры севера России.

«По расчётам годовой грузооборот порта Мурманск достигнет к 2020 году более 80 млн тонн, если получится сделать всё о чём мы сегодня говорили», - сказал Медведев.

Он также отметил, что мурманский порт, способный принимать крупнотоннажные транспортные суда вместимостью до 300 тысяч тонн, будет интегрирован в международный транспортный коридор «Север-Юг».