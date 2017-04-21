НОВАТЭКу сдали землю в Мурманской области

21 Апреля 2017 года, 19:10

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Земли лесного фонда в селе Белокаменка переведны в земли промышленного использования. Об этом сегодня на совещании в Мурманске сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Я сегодня подписал распоряжение правительства Российской Федерации о переводе лесных земель в земли промышленного использования для размещения центра строительства крупномасштабных морских сооружений «Кольской верфи» группы «НОВАТЭК», - сказал Медведев.

Ранее губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что строительство специализированной верфи начнётся в 2017 году. Центр будет заниматься постройкой крупнотоннажных морских платформ и технологических модулей. Данные сооружения необходимы для строительства плавучих заводов по сжижению природного газа для проекта «Ямал СПГ-2».