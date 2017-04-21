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Главная » НОВОСТИ » «Аэрофлот» одержал еще одну победу в судебном разбирательстве о требованиях к бортпроводникам
 
 
 
 
21 Апреля 2017 года, 19:15

«Аэрофлот» одержал еще одну победу в судебном разбирательстве о требованиях к бортпроводникам


МОСКВА/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - Пресненский районный суд Москвы отказался удовлетворить иск еще одной стюардессы «Аэрофлота» к своему работодателю, действия которого она посчитала дискриминационными. В самой авиакомпании считают такое решение суда справедливым и полностью основанным на нормах действующего законодательства.

21 апреля суд отклонил иск  8/бортпроводницы «Аэрофлота» Евгении Магуриной, которая заявила, что перевозчик дискриминирует ее по возрасту и внешности. Стюардесса настаивала, что потеряла часть заработка из-за того, что носит 52-й размер одежды, и  требовала выплатить 500 тыс. руб. за моральный ущерб. «В удовлетворении исковых требований отказать», — заявил судья Валентин Ершов.  Напомним, что аналогичные судебное разбирательство и решение суда имели место в Москве 18 апреля по иску другой стюардессы, Ирины Иерусалимской.

Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» Владимир Александров заявил, что авиакомпания считает такое решение суда справедливым и основанным на тщательном изучении обстоятельств дела и нормах закона:

«Аэрофлот» полностью удовлетворен принятыми судебными решениями. Несмотря на излишнюю эмоциональность процесса и попытку дискредитировать национального перевозчика, судами были исследованы обстоятельства дела и дана справедливая оценка доводам сторон», - комментирует господин Александров. Представитель авиакомпании убежден, что никто из работников «Аэрофлота» не подвергается дискриминации, поскольку основным приоритетом национального авиаперевозчика является соблюдение прав пассажиров и сотрудников компании.

«Во всем мире «Аэрофлот» ассоциируется с надежностью, безопасностью и законностью. Ранее я уже отмечал значимость труда бортпроводников для «Аэрофлота». Благодаря их титаническому труду нам удается каждый день обеспечивать комфорт и безопасность десятков тысяч пассажиров. В авиационной отрасли работа бортпроводника «Аэрофлот»а всегда являлась крайне привлекательной. Для них мы создали уникальные условия для труда, предоставив высокие социальные гарантии и льготы. Мы и дальше будем стремиться делать все возможное для улучшения их условий труда.  В то же время «Аэрофлот» и дальше будет предъявлять повышенные требования к персоналу для максимального комфорта и безопасности пассажиров. Это остается приоритетной задачей компании», - подчеркивает Владимир Александров.

Примечательно, что судебным разбирательствам бортпроводников с «Аэрофлотом» содействует  третья сторона – независимый профсоюз «Шереметьевский профсоюз летного состава» (ШПЛС), который оказывает юридическую поддержку истцам.  В частности, руководитель профсоюза Илона Борисова пояснила, что они ожидают мотивировочной части решения суда по искам стюардесс, чтобы «понять, на что именно опирался в своем решении судья». По ее словам, новые правила ударили по 600 стюардессам, а всего в авиакомпании работает около 6–7 тыс. бортпроводников.

Однако в 2015 году данная организация фигурировала в громком деле о мошеннических действиях  и вымогательстве денег у авиакомпании. Тогда руководители ШПЛС были осуждены за взяточничество и получили реальные сроки в колонии. По мнению самой авиакомпании, зачастую под  маской профсоюзов скрываются интересы отдельных коммерческих структур, которые часто финансируются из-за рубежа. Таким образом, «борьба за права трудящихся» вполне может быть чьим-то бизнесом и инструментом ведения конкурентных войн, или зарубежного давления на успешные российские предприятия.

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