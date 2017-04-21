Мурманскому транспортному узлу не хватает финансирования

21 Апреля 2017 года, 19:55

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Проект комплексного развития Мурманского транспортного узла столкнулся с дефицитом бюджетных средств. Об этом сегодня на совещании в Мурманске сказал глава Минтранс РФ Максим Соколов. Он отметил, что с начала строительства объектов МТУ, завершено около 30% всех работ.

«Для того, чтобы завершить строительство и железнодорожных подходов в срок, и построить терминал и необходимые обустройства в акватории Кольского залива, мы предлагаем использовать механизмы государственно-частного партнерства, как на объекты портовой инфраструктуры, так и на завершение строительства железнодорожной инфраструктуры», - сообищил Соколов.

По его словам, объём вложений в портовую инфраструктуру оценивается в пределах 24-25 млрд рублей.

«Примерно столько же, чуть меньше, мы видим дефицит по строительству железнодорожных подходов», - сказал министр транспорта.

О трудном движении проекта МТУ говорили в Мурманске в конце 2015 года. Тогда в рамках оптимизации затрат на все проекты по стране в целом предлагалось сдвинуть сроки строительства Мурманского транспортного узла. Не допустить этого призывал первый вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин.