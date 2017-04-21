Мурманскому транспортному узлу не хватает финансирования

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…» Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…»
Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске
МАГУ приглашает 22 апреля на День открытых дверей МАГУ приглашает 22 апреля на День открытых дверей
Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Киновыходной в Никеле и Заполярном
 
 
 
 

Курсы валют 21.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,3993
0,4107
1 USD
Доллар США
56,4165
0,2412
1 EUR
Евро
60,6139
0,3490
10 NOK
Норвежских крон
65,9141
0,0703
10 SEK
Шведских крон
63,1255
0,3962
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.4 м/с
давление 744.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

 
 
 
 

Выбор редакции

Марина Ковтун отчитается перед областными депутатами о работе за год
21 Апреля 2017, 14:19
Марина Ковтун отчитается перед областными депутатами о работе за год
Более 28 тысяч северян получили компенсацию проезда за 2016 год
21 Апреля 2017, 13:23
Более 28 тысяч северян получили компенсацию проезда за 2016 год
Судьба котельной Заозерска зависит от решения суда
21 Апреля 2017, 12:45
Судьба котельной Заозерска зависит от решения суда
Спектакль «Rock-n-roll на закате» покажут в Мурманском драматическом театре
21 Апреля 2017, 12:33
Спектакль «Rock-n-roll на закате» покажут в Мурманском драматическом театре
 
 
 
 

Самое читаемое

Камчатский краб становится ближе к жителям Мурманской области
21 Апреля 2017, 08:50
ВМФ России к следующему году обзаведётся самой большой АПЛ в мире
21 Апреля 2017, 10:10
Дмитрий Медведев проведёт в Мурманске совещание о развитии транспортной инфраструктуры Севера
21 Апреля 2017, 08:20
В Мурманске найден труп неизвестного мужчины
21 Апреля 2017, 11:45
18 человек тушили гаражи в Мурманске
21 Апреля 2017, 08:05
Житель Мурманска погиб в ДТП на трассе «Кола»
21 Апреля 2017, 09:16
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Мурманскому транспортному узлу не хватает финансирования
 
 
 
 
21 Апреля 2017 года, 19:55

Мурманскому транспортному узлу не хватает финансирования


МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – Проект комплексного развития Мурманского транспортного узла столкнулся с дефицитом бюджетных средств. Об этом сегодня на совещании в Мурманске сказал глава Минтранс РФ Максим Соколов. Он отметил, что с начала строительства объектов МТУ, завершено около 30% всех работ.

«Для того, чтобы завершить строительство и железнодорожных подходов в срок, и построить терминал и необходимые обустройства в акватории Кольского залива, мы предлагаем использовать механизмы государственно-частного партнерства, как на объекты портовой инфраструктуры, так и на завершение строительства железнодорожной инфраструктуры», - сообищил Соколов.

По его словам, объём вложений в портовую инфраструктуру оценивается в пределах 24-25 млрд рублей.

«Примерно столько же, чуть меньше, мы видим дефицит по строительству железнодорожных подходов», - сказал министр транспорта.

О трудном движении проекта МТУ говорили в Мурманске в конце 2015 года. Тогда в рамках оптимизации затрат на все проекты по стране в целом предлагалось сдвинуть сроки строительства Мурманского транспортного узла. Не допустить этого призывал первый вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мокрый снег ожидается на юге Мурманской области
2.
Ростелеком: цифровая эра Заполярья
3.
71-летняя пенсионерка пострадала от действий мошенников
4.
НОВАТЭКу сдали землю в Мурманской области
5.
Разработан новый курс по обеспечению устойчивого развития арктических регионов
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта