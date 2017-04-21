Ростелеком: цифровая эра Заполярья

21 Апреля 2017 года, 19:50

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – В 2017 году Заполярная столица полностью перешла от аналоговой связи к цифровой. В декабре 2016 года в Мурманске на АТС-31 было отключено электропитание: так закончилась аналоговая эра, город полностью перешёл на цифровую связь. В области уровень дигитализации составляет 90%.

«Свою трудовую деятельность я начала именно на этой станции. Тогда, проходя по рядам со стойками, казалось, что станция «поёт» – звучали реле, зуммеры, щёлкали тумблеры, переключатели…, – делится воспоминаниями нынешний директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина. – Самое тихое время было – за пять минут до и через пять минут после Нового года. По звукам станции можно было безошибочно опередить, когда наступил Новый год и мурманчане уже кинулись звонить своим родственникам».

Мурманск всегда был на передовых позициях в сфере связи. Например, столица Заполярья стала одним из первых регионов страны, где была внедрена система автоматической междугородней связи – такая система в СССР была реализована в качестве пилотного проекта в 22 регионах, и Мурманская область вошла в этот перечень. Все остальные ещё долго набирали заветные «07», чтобы позвонить в другой город. Также в Мурманске с введением первых цифровых станций в начале 2000 годов была полностью ликвидирована очередь на установку телефонов для граждан.

«Сейчас в Мурманске в областной больнице прошёл испытания проект распознавания речи врачей. Этот проект позволит докторам больше времени уделять пациентам, а не бюрократическим процедурам. Полностью готова к внедрению система «112», мы готовы к реализации и других амбициозных проектов», – рассказала Ольга Шаньгина.

Отвечая на вопрос корр. «Би-порта» о будущем оборудования станции руководитель филиала предложила неожиданное решение – поскольку оборудование станции, несмотря на возраст (без малого 28 лет) находится в идеальном состоянии, то утилизировать его было бы не совсем разумно. «Как возможный вариант – мы её демонтируем и передадим в другой регион, где до сих пор используются аналоговые АТС предыдущего поколения. А мы продолжим осваивать передовые цифровые технологии», – поделилась соображениями руководитель филиала.

Напомним, накануне 100-летия Мурманска Ростелеком объявил о завершении крупномасштабного проекта по переводу на цифровые каналы связи.

О том, как уживаются две эры – фоторепортаж «Би-порта».