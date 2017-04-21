Ледокол «Новороссийск» выйдет на ледовые испытания в Карское море

21 Апреля 2017 года, 21:40

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - Дизель-электрический ледокол «Новороссийск», находящийся сейчас в Мурманске, в ближайшее время выдвинется в район ледовых испытаний в Карском море. Испытания планируется завершить до конца апреля. С 19 февраля по 7 апреля 2017 года новейший российский ледокол уже смог успешно зарекомендовать себя, осуществляя проводку сухогрузов и танкеров в Белом море.

«Для успешного завершения испытаний ледокол «Новороссийск» должен подтвердить свои спецификационные требования – преодолеть сплошное ледяное поле толщиной 1 метр непрерывным ходом со скоростью 2 узла, а также выполнить ледокольные операции при толщине льда до 1,5 метра», – рассказал капитан ледокола Ярослав Вержбицкий.