В Заполярье до +4 º и гололедица

МУРМАНСК/22 апреля/БИ-ПОРТ - В Заполярье ожидается переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха от -1 до +4º. Гололедица.
Как сообщают синоптики, 22-23 апреля погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии, расположенной над Архангельской областью и Карелией. По Мурманской области местами пройдет снег, преобладающая температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -10-15°, днем от -2 до +3°.
Сейчас в Мурманске -2; Ветер: св 4-7 м/с; Давление: 743 мм.рт.ст.