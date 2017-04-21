Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поддержке частной книготорговли

РОССИЯ/22 апреля - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поддержке негосударственных организаций в сфере книготорговли и распространения печатных средств массовой информации. Об этом сообщается на сайте правительства.
Документ предусматривает «создание возможности для отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих торговлю книгами и печатными средствами массовой информации в специализированных магазинах и павильонах, к субъектам социального предпринимательства», а также принятие региональных программ поддержки и развития чтения.
Кроме того, распоряжение включает в себя проведение мероприятий по популяризации чтения в печатном и электронном виде и мониторинг количества киосков и павильонов со специализацией «Печатная продукция».