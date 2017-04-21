В Мончегорске открыт сезон «велосипедных краж»

22 Апреля 2017 года, 13:32

МОНЧЕГОРСК/22 апреля/БИ-ПОРТ - В отдел полиции города Мончегорска обратился 27-летний молодой человек с сообщением о краже принадлежащего ему велосипеда стоимостью 20 тысяч рублей. Велосипед был оставлен владельцем без присмотра между этажами в подъезде дома по ул. Ленинградская Набережная. Этим и воспользовался проходивший мимо злоумышленник.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции был задержан подозреваемый. Неработающий местный житель 1974 года рождения в содеянном признался. Похищенное было у него изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.