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22 Апреля 2017 года, 14:34

СМИ: Авианосец "Адмирал Кузнецов" вооружат ракетным комплексом "Калибр"


МОСКВА/22 апреля - Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" после ремонта и модернизации получит ракетный комплекс "Калибр-НК" вместо "Гранита". Об этом пишет  ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Официального подтверждения информации не поступало.

"Во время ремонта и модернизации на авианесущем крейсере его ракетный комплекс "Гранит" будет заменен на ракетный комплекс "Калибр-НК", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что универсальные вертикальные пусковые установки комплекса "Калир-НК" - 3С14 - унифицированы под запуск сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" и гиперзвуковых - "Циркон".

Во время модернизации на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку - там заменят несколько пришедших в негодность котлов.

"Также будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс, чтобы гарантированно обеспечить безопасность взлета и посадки истребителей", - рассказал источник.

Авиагруппа крейсера, добавил собеседник, останется смешанной, в ее состав по-прежнему будут входить тяжелые истребители Су-33 и легкие МиГ-29К/КУБ.

В прошлом году авианосец во время похода в Средиземное море принимал участие в операции российских Воздушно-космических сил в Сирии. Напомним, в ноябре 2016 состоялось первое в истории России боевое применение  палубной авиации.

 

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