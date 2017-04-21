В Мурманске горели гаражи

22 Апреля 2017 года, 15:38

МУРМАНСК/22 апреля/БИ-ПОРТ – Сегодня ранним утром областном центре ликвидирован пожар в гаражах.

«В 5 часов 7 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании гаражей по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, а/г № 353.», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Мурманской области.

В результате пожара обгорела внутренняя обшивка двух гаражей, разобраны стены и потолок. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения:13 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.