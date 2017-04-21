Сотрудники полиции представились наркозависимыми

22 Апреля 2017 года, 17:41

МУРМАНСК/22 апреля - Сотрудники полиции под видом наркозависимых лиц договорились с человеком, которого подозревали в наркоторговле, о приобретении у него товара.

Встреча состоялась у одного из домов по проспекту Ленина. «В момент сбыта пакета с порошкообразным веществом за денежное вознаграждение в сумме 3 500 рублей мужчина был задержан с поличным сотрудниками полиции. В ходе обыска у него был изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом, который был направлен на экспертизу», - говорится в сообщении УМВД России по Мурманской области.

Проведенное специалистами ЭКЦ УМВД России по Мурманской области исследование подтвердило, что в пакете находится героин, массой 0,8282 грамма.

28-летний житель областного центра ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».