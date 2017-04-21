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Главная » НОВОСТИ » Окончательно завершено расследование нашумевшего уголовного дела по факту убийства подростка в Коле
 
 
 
 
22 Апреля 2017 года, 16:07

Окончательно завершено расследование нашумевшего уголовного дела по факту убийства подростка в Коле


МУРМАНСК/22 апреля/БИ-ПОРТ - Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Кольского района и 15-летней жительницы города Колы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Кольского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, в марте 2016 года обвиняемые, находясь на лестничной площадке подъезда одного из домов по пр. Защитников Заполярья в Коле, испытывая личные неприязненные отношения к несовершеннолетнему,  развязали словесную ссору с потерпевшим, в ходе которой умышленно нанесли ему удары кулаками в область лица, после чего, используя в качестве орудия два ножа, совместно нанесли не менее 29 ударов в область головы и тела потерпевшему. От полученных ранений подросток скончался на месте преступления.

Сообщается, что предварительного следствия  допрошено более 30 свидетелей, проведено порядка 20 судебных экспертиз, в частности, это судебно-медицинские, судебно-генетические, дактилоскопические и криминалистические судебные экспертизы.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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