В Североморске подожгли катер ТКА-12

22 Апреля 2017 года, 16:30

СЕВЕРОМОРСК/22 апреля/БИ-ПОРТ – Сегодня ночью в Североморске пострадал легендарный катер-памятник. В соцсетях сообщается, что на место происшествия выехали сразу несколько отделений пожарной части. В полиции «Би-порту» подтвердили информацию, что сотрудники полиции также выезжали на проверку. Результаты будут обнародованы через 10 дней.

По предположениям очевидцев, вандалы положили в катер покрышку от автомобиля и подожгли. 14 июня 1945 года передан музею Северного флота, а 31 июля 1983 года ТКА-12 установлен на площади Мужества в Североморске в составе Мемориала морякам торпедных катеров.