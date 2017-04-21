В России предложили ограничить рекламу чипсов, колбасы и газировки

23 Апреля 2017 года, 12:33

РОССИЯ/23 апреля - Минздрав России выступил с предложением ограничить рекламу фастфуда, сладостей и газировки. Об этом говорится в тексте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, следует из текста стратегии, передает RNS.

«Законодательное ограничение всех форм рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли, в первую очередь направленной на детей и с участием детей, таких как сладкие, особенно газированные, напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, колбасные изделия», — говорится в документе.

В прошлом варианте текста ведомство предлагало ограничить по времени показа рекламу данных продуктов на телевидении. В новом проекте речь идет об ограничении всех форм рекламы.