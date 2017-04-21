Скончался бывший вице-премьер России Алексей Большаков

23 Апреля 2017 года, 14:00

РОССИЯ/23 апреля - Бывший вице-премьер России Алексей Большаков умер в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова.

«Он неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно. Алексей Алексеевич скончался вечером 21 апреля», — сказали в медицинском центре.

Алексей Большаков являлся первым заместителем председателя правительства Российской Федерации в период с 15 августа 1996 года по 17 марта 1997 года.