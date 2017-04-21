Запрет на продажу вейпов до 21 года внесен в стратегию ЗОЖ-2025

23 Апреля 2017 года, 14:45

РОССИЯ/23 апреля/БИ-ПОРТ - Сотрудники Министерства здравоохранения внесли запрет на продажу электронных сигарет и вейпов лицам до 21 года, а также на их курение в общественных местах в доработанную стратегию формирования здорового образа жизни граждан России до 2025 года, передает RNS.

«Ввоз, продажи, реклама, продвижение и потребление этих изделий никак не регулируются в настоящее время, что приводит резкому увеличению распространенности потреблении этих продуктов, особенно подростками, и представляет серьезную угрозу для достижений реализации антитабачных мер», — заявили в Минздраве.

Помимо запрета на продажу лицам до 21 года, а также запрета на курение вейпов в общественных местах, в ведомстве предлагают запретить «рекламу, продвижение и спонсорство этих изделий», их открытую выкладку в пунктах продаж, а также ограничить места продаж и планомерно увеличивать акцизы и потребительские цены на данный вид товаров, установив жесткий технический регламент по регулированию их состава, упаковки и маркировки и безопасности.