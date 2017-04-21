В Апатитах 14 человек ликвидировали квартирный пожар

23 Апреля 2017 года, 16:30

АПАТИТЫ/23 апреля/БИ-ПОРТ - Накануне в 23 часа 55 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, дом 52.

В результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода: кровать, постельные принадлежности, кресло-кровать на площади, огнем уничтожены межкомнатные двери, косяки, оконная рама, закопчены стены и потолок по всей площади квартиры. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения: 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.