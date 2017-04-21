Жительница Зеленоборского приостановила голодовку

23 Апреля 2017 года, 17:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/23 апреля/БИ-ПОРТ - Жительница Зеленоборского Елена Солотенкова приостанавливает голодовку, так как решением ее вопроса пообещал озадачиться глава администрации г.п Зеленоборский Олег Земляков. Северянка пояснили, что голодовку она может возобновить, если обещания не будут выполнены.

Напомним, Елена Солотенкова объявила голодовку 11 апреля. Она отказалась от пищи и пила только воду. Причиной тому послужили счета за отопление, которые выставляют женщине, несмотря на то что этим самым отоплением она не пользуется. Ещё в 2003 году северянка отказалась от центрального отопления, перешла на электрообогрев и не знала проблем. Но пару лет назад Солотенкова превратилась в злостную неплательщицу с накопленной задолженностью более 200 тысяч рублей.