Уровень антисемитизма значительно снизился

23 Апреля 2017 года, 16:49

МИР/23 апреля/БИ-ПОРТ - Согласно ежегодному отчету Центра Кантора, подготовленному совместно с Европейским еврейским конгрессом и Университетом Тель-Авива, число насильственных преступлений против евреев в мире с 2015 по 2016 год упало на 12% и составило 410 преступлений против 361 в 2015 году. Доклад был представлен в Университете Тель-Авива, пишет «Газета.РУ».

Несмотря на общий уровень антиэмиграционных настроений во Франции, самое большое падение продемонстрировала Франция, где число насильственных преступлений против евреев упало на 61%, а на 52% — против мусульман.

Аналогичная ситуация и в Бельгии, где число таких преступлений упало на 60%. Падение есть и в Германии, где в 2016 году зарегистрировано 644 таких случая, вместо 740 в 2015 году.

Составители отчета объясняют ситуацию тем, что в связи с повышенной возможностью террористических атак правительство повысило уровень защиты, в том числе и традиционных еврейских учреждений в этих странах.

При этом в докладе отмечается, что местные жители евреи, боясь появлений ксенофобии, сами стараются на афишировать свою принадлежность к иудаизму и часто не носят традиционный головной убор кипу в общественных местах.

Авторы доклада констатируют, что насилие уходит в интернет, где антисемитские высказывания пользуются популярностью как среди исламистов, так и среди части ультранационалистов. По данным доклада, антисемитское сообщение в интернете появляется каждые 83 секунды и главной платформой здесь является Twitter.