Утверждён перечень водных биоресурсов для добычи по инвестиционным квотам

24 Апреля 2017 года, 08:20

РОССИЯ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - Правительство РФ утвердило перечень видов водных биологических ресурсов в определенных районах добычи, в отношении которых предоставляются права на вылов, а также выделена квота на инвестиционные цели.

В соответствии с законодательством квоты на инвестиционные цели выделяются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которым принадлежат на праве собственности или аренды суда рыбопромыслового флота, построенные на российских верфях, или предприятия, предназначенные для производства рыбной и другой продукции и построенные на территории России.

Перечень включает 16 позиций. В него вошли виды водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна (треска, пикша и краб камчатский) и Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (минтай, тихоокеанская сельдь, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурус, навага, чёрный и белокорый палтусы, пять видов крабов).

При этом в отношении пяти видов крабов в обоих районах добычи данное распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.