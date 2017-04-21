В центре Мурманска покажут военную технику

24 Апреля 2017 года, 09:32

МУРМАНСК/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – В центре Мурманска 28 апреля состоится военно-патриотическая акция, посвящённая Дню призывника. Как сообщили в министерстве обороны РФ, желающие служить на Северном флоте смогут получить подробные консультации от специалистов военного комиссариата и кадровых органов. В пункте приёма граждан также можно будет написать заявление и оформить документы для поступления на контрактную службу.

В ходе акции будут развёрнуты выставки вооружения, снаряжения, военной и специальной техники, которые применяются военнослужащими Северного флота для выполнения поставленных задач.

На выставках будут продемонстрированы пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, боевая техника морских пехотинцев и мотострелков БТР-82А, БТР-80, реактивная артиллерийская система «Град», а также образцы техники и средств радиационной, химической и биологической защиты и инженерных подразделений.

В ходе выставки в Мурманске состоится выступление группы рукопашного боя военнослужащих бригады морской пехоты.