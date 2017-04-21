В Мурманске 24 мая пройдёт региональная инвестиционная энергетическая ярмарка

24 Апреля 2017 года, 09:40

МУРМАНСК/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - В регионе началась серия встреч с потенциальными участниками ярмарки, на которых менеджеры филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») представляют информацию о возможностях технологического присоединения, перечне оказываемых услуг, схемах взаимодействия с потребителями.

Проведение очередной инвестиционной ярмарки в Мурманске - ещё один этап в работе по повышению инвестиционной привлекательности энергокомпании, привлечению новых клиентов, расширению форм оказываемых потребителям услуг.

Уже сейчас можно стать участником будущего мероприятия, заполнив регистрационную форму на официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада».

Здесь же размещена вся информация по состоявшимся и планируемым инвестиционным энергетическим ярмаркам в регионах, где работают филиалы энергокомпании.

Впервые в Мурманской области региональная инвестиционная энергетическая ярмарка прошла 14 ноября 2016 года в рамках крупнейшего делового форума Заполярья - V Международной деловой недели и XI специализированной выставки «СевТЭК–2016».