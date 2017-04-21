В Хибинах планируется принудительный спуск лавин

24 Апреля 2017 года, 09:51

КИРОВСК/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – В Кировске 24 и 25 апреля в период с 18 до 23 каждого дня планируются работы по принудительному спуску лавин. Об этом сообщили в администрации Кировска.

24 апреля активное воздействие на снежный покров запланировано в лавинном очаге № 2 (зона «В») горы Айкуайвенчорр (северный склон ГК «Большой Вудъявр»). В опасную зону попадают выкаты маршрутов №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, нижние станции буксировочных подъемников «К7», «К8», опоры №№ 1-3 подъемника «К8».

25 апреля работы будут проводиться в лавинном очаге № 1 (зона «С») горы Айкуайвенчорр (северный склон ГК «Большой Вудъявр»).

В опасную зону попадают маршруты № 22, № 23, выкаты маршрутов №№ 24, 25, 26, нижняя станция подъемника «K7».