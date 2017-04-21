Почти треть россиян верит в стабилизацию отечественной экономики

24 Апреля 2017 года, 10:55

РОССИЯ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ — Доля россиян, которые в ближайшем будущем ожидают стабилизации в экономике, в марте выросла до 32,4%, об этом свидетельствуют данные опроса РАНХиГС, с которым ознакомились «Известия».

При этом марте 2015-го в стабилизацию верило всего 24% респондентов, весной прошлого года — 20%. По мнению экспертов, причинами могут стать замедление инфляции с двузначных значений до минимума в 4%, укрепление курса рубля и улучшение бюджетной ситуации в регионах, указывают эксперты.

Кроме того, по данным доля сограждан, которые ожидают улучшения ситуации в экономике, выросла за год с 7,6 до 13,1%. Доля пессимистов, которые считают, что спад в экономике продлится один-два года, напротив, сократилась с 42 до 29%.

Вслед за отскоком основных макроэкономических показателей российские и международные экономисты ожидают улучшения и ситуации с бедностью. Пока уровень бедности всё еще сохраняется на уровне предыдущего года: 13,5%.

По мнению завлабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елены Гришиной, уровень бедности — это показатель с накапливаемым эффектом, который начнет выправляться в течение нескольких лет.

«Консервативный прогноз на этот год — уровень бедности населения не будет расти. Но о существенном снижении доли населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума, пока говорить преждевременно. Должно пройти время — не один и не два года — с учетом того, что экономика страны будет расти», - считает Гришина.

По прогнозам Всемирного банка, ситуация в ближайшее время будет улучшаться. В докладе об экономике России за ноябрь 2016 года отмечается, что уровень бедности в 2017 и 2018 годах, по прогнозам, составит 12,2 и 11,8% соответственно.

«Номинальные доходы у большей части населения будут расти быстрее, чем прожиточный минимум, что позволит большему числу людей преодолеть бедность», - отмечается в докладе. Причиной станут замедление инфляции и ускорение роста зарплат по мере восстановления экономики.

Фото: Svopi.ru