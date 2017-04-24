Стали известны точки раздачи георгиевских ленточек

МУРМАНСК/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области стартовала акция «Георгиевская ленточка». В рамках «Дней единых действий» акция состоится во всех населенных пунктах региона. В Мурманске 24 апреля акция пройдет на площадках перед кинотеатрами «Мурманск» и «Атлантика» и в городском парке культуры у памятника Олегу Найденову. В поселке Абрам-мыс георгиевскую ленточку можно получить на пер. Охотничий, территория возле домов 13, 15, 11. В Росляково акция «Георгиевская ленточка» пройдет у Дворца культуры «Судоремонтник».