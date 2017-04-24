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Главная » НОВОСТИ » Жительница Зеленоборского обвинила областную власть в бездействии
 
 
 
 
24 Апреля 2017 года, 12:24

Жительница Зеленоборского обвинила областную власть в бездействии


КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ — Жительница Зеленоборского Елена Солотенкова направила открытое письмо в адрес губернатора Мурманской области Марины Ковтун (есть в распоряжении «Би-порта»).

«За все время моей голодовки, региональная власть, высшим представителем которой Вы являетесь, не проявила должного внимания к моим требованиям. Более того, ответной реакцией стала поступившая ко мне информация о приостановлении мне государственных гарантий в виде предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области», - отметила женщина в своём письме в адрес главы региона.

Сведения о том, что Солотенкову «лишили» социальных льгот не смогли пояснить в администрации Зеленоборского — глава посёлка Ирина Самарина сообщила, что не получала никаких требований от Солотенковой, а о факте лишения льгот, как и о самом письме, узнала из социальных сетей.

В своём письме женщина также обвинила губернатора в «бездействии» и отметила, что лишение социальных льгот расценивает как акт преследования.

«Во мне мужества и чести гораздо больше, чем в Вас и в вашем окружении. Именно поэтому, я оставляю за собой право заниматься защитой своих конституционных прав, и прав своих соотечественников. Я не перестану бороться и ни за что не сдамся!», - пишет Солотенкова.

Напомним, что 11 апреля Солотенкова объявила голодовку в знак протеста против выставления счетов за центральное отопление, которым она не пользуется. 14 лет назад северянка перешла на электрообогрев, но в 2015 году теплоснабжающая организация начала выставлять Солотенковой квитанции за центрального отопления, которым она не пользуется. Вчера, 23 апреля, Солотенкова голодовку закончила, однако отметила, что она может её возобновить, если обещания не будут выполнены.

Фото: Пульс города - Кандалакша

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