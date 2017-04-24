Совет Федерации предлагает ввести единую схему оценки деятельности губернаторов

24 Апреля 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ — Совет законодателей при Совете Федерации РФ сегодня рассмотрит новую схему оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ с учетом существующих экономических реалий, сообщают «Известия».

В частности, речь в документе идёт о единой системе рейтингования губернаторов, в которой должен быть соблюден баланс показателей экономического и социального развития субъекта.

По мнению сенаторов, та схема оценки областных властей, которая существует сейчас, «непрозрачна, порой недоступна и непонятна для граждан», говорится в отчете. Необходимо определить конкретные показатели социально-экономического развития регионов и установить меры ответственности за их недостижение в отношении органов исполнительной власти и должностных лиц субъектов РФ. Для повышения прозрачности и открытости подведения итогов оценки их результаты могут впоследствии размещаться на официальном сайте Минэкономразвития России.

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Дмитрий Азаров поддерживает идею открытости оценок, но, по его словам, сам механизм оценки деятельности до конца не урегулирован законодательством.

«Есть официальные показатели эффективности социально-экономического развития региона: от демографии до привлечения инвестиций в основной капитал, по которым можно делать выводы избирателям об эффективной деятельности той или иной управленческой команды. Мы считаем, что это должно быть правилом для всех субъектов РФ и высших должностных лиц регионов», - считает сенатор. При этом он отмечает, что публичное представление результатов деятельности региональных властей поможет созданию единой антикоррупционной системы в стране.

Ряд экспертов, однако, полагает, что единый рейтинг повышает риски при оценке ситуации в регионах. Кроме того, при составлении различных рейтингов авторам необходимо учитывать различия в стартовых возможностях регионов, поэтому ключевых критериев для оценки деятельности властей и высших должностных лиц не должно быть больше 3–5.

Сообщается также, что в отчёте будут представлены предложения по совершенствованию региональной политики с точки зрения законодательства. Документ должен быть предоставлен в Совет Безопасности при президенте РФ уже 30 апреля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев